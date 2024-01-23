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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوضح رسالة ممكنة.. وزير الخارجية البريطاني يعلق على استهداف اليمن

الهجوم على اليمن
الهجوم على اليمن

أكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن العمل على إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن سيستمر بعد أن نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا جولة أخرى من الضربات بالأمس.

وقال كاميرون، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن "-ما فعلناه مرة أخرى هو إرسال أوضح رسالة ممكنة بأننا سنواصل إضعاف قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات".

وقد أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأن ميليشيا الحوثي أمهلت الموظفين الأمميين من حملة الجنسيتين البريطانية والأمريكية شهرا لمغادرة اليمن.

وجاء ذلك بعد أن شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات صاروخية وغارات على أهداف تابعة لـ الحوثيين في صنعاء وتعز مساء أمس الاثنين.

وأعلنت القوات الأمريكية والبريطانية المشاركة في قصف اليمن، عن توجيه عدة ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن شملت 8 أهداف، وصفت بالأعنف منذ بدء التصعيد.

وأشارت المعلومات الأولية إلى الغارات الأمريكية استهدفت مواقع في تعز والبيضاء وحجة، كما تم استهداف قاعدة الديلمي شمال العاصمة صنعاء، ومنطقة عطان، ومعسكر الحفا، وغارات على محيط صنعاء.

وأضاف البيان المشترك أن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وشركاؤها ضد جماعة الحوثي في اليمن، تأتي في إطار الرد على الهجمات التي تقوم بها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.

القدرات العسكرية للحوثيين الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات صاروخية جماعة الحوثي وزير الخارجية البريطاني وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

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