10 نصائح للطلاب في الامتحانات تساعدهم على النجاح .. تعرّف عليها

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة التي تساعد الطلاب على تحقيق أفضل استفادة من أوقات المذاكرة ورفع مستوى التحصيل العلمي، مؤكدًا أن النجاح لا يعتمد فقط على الاجتهاد، بل يحتاج أيضًا إلى تنظيم الوقت والاستعانة بالله تعالى.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور على فيس بوك، إن أولى النصائح تتمثل في المحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها، والحرص على بر الوالدين، والإكثار من الدعاء وطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ}، مع التأكيد على أن الله لا يضيع أجر من اجتهد وسعى.

إدارة الوقت بصورة جيدة

وأشار إلى أهمية وضع جدول مناسب للمذاكرة وإدارة الوقت بصورة جيدة، باعتبار الوقت من أعظم النعم التي ينبغي استثمارها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ».

كما نصح الطلاب بالبدء في المذاكرة خلال الساعات الأولى من اليوم، خاصة بعد الفجر، لما لهذا الوقت من أثر إيجابي في التركيز واستيعاب المعلومات، إلى جانب ضرورة ترتيب الأولويات ووضع خطة واضحة للمذاكرة سواء بشكل ورقي أو إلكتروني.

وأكد المركز أهمية اختيار مكان هادئ ومناسب للمذاكرة، مع توفير إضاءة جيدة، والاعتماد على تكرار القراءة والمراجعة لتثبيت المعلومات، فضلًا عن استخدام أكثر من حاسة أثناء التعلم، لما لذلك من دور في تحسين الفهم والاستيعاب.

ومن بين النصائح أيضًا، تجنب دراسة المواد المتشابهة أو المتشعبة بشكل متتالٍ، والاعتماد على إعداد ملخصات وعلامات توضيحية تسهل عملية المراجعة لاحقًا، إضافة إلى الاطلاع على نماذج وأسئلة الامتحانات السابقة للتدرب على طريقة الأسئلة واسترجاع المعلومات.

وشدّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على ضرورة حصول الطالب على فترات راحة منتظمة أثناء المذاكرة، وعدم إرهاق الذهن بساعات طويلة من الدراسة المتواصلة، مع تخصيص وقت لممارسة بعض الهوايات والأنشطة المفيدة التي تساعد على تجديد النشاط الذهني والنفسي.

واختتم المركز نصائحه بالتأكيد على أهمية وضع أهداف واضحة وطموحات يسعى الطالب إلى تحقيقها، مع التحلي بالإصرار والمثابرة، باعتبارهما من أهم عوامل النجاح والتفوق.

