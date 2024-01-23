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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

الحوثيين
الحوثيين

قال مسؤول أممي، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين في اليمن أمروا جميع الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها بمغادرة البلاد خلال شهر.

وفي رسالة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أبلغت السلطات في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المنسق المقيم للأمم المتحدة أن الموظفين الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والأمريكية أمامهم شهر واحد “للاستعداد لمغادرة البلاد”.

ورغم أنهم لا يسيطرون إلا على جزء صغير من أراضي اليمن، إلا أن الحوثيين يسيطرون على معظم المراكز السكانية في البلاد.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، أنهم تلقوا المذكرة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد أخذت الأمم المتحدة وشركاؤها علماً بهذا الأمر وينتظرون معرفة الخطوات التالية”.

أوضح رسالة ممكنة.. وزير الخارجية البريطاني يعلق على استهداف اليمن

ضربات أمريكية بريطانية ضد عدة مواقع للحوثيين في اليمن|شاهد

وبيتر هوكينز، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، هو نفسه بريطاني.

وجاء الطرد في أعقاب ضربات مشتركة شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين بهدف إنهاء هجمات الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

اليمن الحوثيين صنعاء ريطانيا

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