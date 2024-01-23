إجراء عاجل من الحوثيين ضد موظفي الأمم المتحدة الأمريكيين والبريطانيين باليمن

قال مسؤول أممي، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين في اليمن أمروا جميع الموظفين الأمريكيين والبريطانيين العاملين في الأمم المتحدة ووكالاتها بمغادرة البلاد خلال شهر.

وفي رسالة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أبلغت السلطات في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون المنسق المقيم للأمم المتحدة أن الموظفين الذين يحملون الجنسيتين البريطانية والأمريكية أمامهم شهر واحد “للاستعداد لمغادرة البلاد”.

ورغم أنهم لا يسيطرون إلا على جزء صغير من أراضي اليمن، إلا أن الحوثيين يسيطرون على معظم المراكز السكانية في البلاد.

وأكد مسؤول في الأمم المتحدة، لوكالة “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، أنهم تلقوا المذكرة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “لقد أخذت الأمم المتحدة وشركاؤها علماً بهذا الأمر وينتظرون معرفة الخطوات التالية”.

وبيتر هوكينز، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، هو نفسه بريطاني.

وجاء الطرد في أعقاب ضربات مشتركة شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الحوثيين بهدف إنهاء هجمات الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.