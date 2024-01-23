وزير الخارجية الامريكي ورئيس وزراء اليونان يبحثان أهمية حماية الحقوق الملاحية بالبحر الأحمر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تحدثا الاثنين عن أهمية حماية الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر.

شنت قوات أميركية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن ضد الحوثيين في الأسابيع الأخيرة ردا على هجمات حوثية مستمرة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر والتي يقوا المقاتلون المتحالفون مع إيران إنها رد على الحرب في غزة.

وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا جولة إضافية من الضربات يوم الاثنين ضد الحوثيين في اليمن بسبب استهدافهم لسفن الشحن في البحر الأحمر، مستهدفة موقع تخزين تحت الأرض وصواريخ وقدرات عسكرية أخرى للحوثيين.

وقدم البنتاغون تفاصيل الضربات الثماني الجديدة في بيان مشترك مع بريطانيا وأستراليا والبحرين وكندا وهولندا، التي قال البيان إنها أيدت العمل العسكري الأخير.