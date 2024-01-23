"سيقابل بالمثل".. الحوثيون يبعثون برسالة عاجلة لـ أمريكا بشأن التصعيد

قالت جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن أي خفض للتصعيد من قبل أمريكا، سيقابل بالمثل.

وكتب القيادي في جماعة الحوثي، حسين العزي، عبر حسابة الرسمي علي منصة "إكس"، أن “واشنطن تقول إنها لا تريد الحرب، لكننا نتعاطى مع الأفعال وليس الأقوال”.

وأضاف: “صنعاء لا تريد الحرب، وخفض التصعيد سيقابله من جانبنا خفض تصعيد… نحن نقاتل فقط من أجل السلام ونسعى لتحقيقه بالطريقة التي يختارها الخصم.. ومصداقيتنا عالية حربا وسلما، ومن الجيد إدراك ذلك".

وتابع العزي: "موقفنا واضح وثابت وراسخ لا إبحار نحو موانئ فلسطين المحتلة إلا بعد وقف العدوان الوحشي على غزة، وهذا موقف إنساني".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، رسالة إلى الحوثيين أكد فيها عدم رغبة بلاده في خوض حرب معهم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال سوناك، إن بريطانيا لا تسعى إلى مواجهة مع الحوثيين، طالبا من الحوثيين وقف هجماتهم غير القانونية وغير المقبولة في البحر الأحمر.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، أنه يجب على إيران وقف دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة وأن تستخدم تأثيرها لوقف الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر.