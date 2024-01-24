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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجوم أوكراني على منطقة بيلجورود |تفاصيل

بيلجورود
بيلجورود

أعلن حاكم منطقة بيلجورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة بدون طيار استهدفت بيلجورود، دون وقوع أي إصابات.

وأوضح جلادكوف عبر قناته على تيليجرام: "في منطقة بلدية بيلجورود، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة بدون طيار فوق قرية بليزني، ولم يوضح المستجيبون الأوائل بعد المعلومات حول العواقب على الأرض".

وأضاف جلادكوف أنه وفقا للبيانات الأولية لم تقع إصابات أو أضرار.

وفي وقت سابق، قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت 15 ذخيرة مختلفة على بيلجورود خلال الـ 24ساعة الماضية.

وأضاف أنه تم إطلاق 6 قذائف مدفعية على مستوطنة فالكوفسكي، كما هاجمت القوات الأوكرانية قرية جورافليفكا بطائرة انتحارية بدون طيار، ولم تقع إصابات أو أضرار في هذه المستوطنات.

وكتب "جلادكوف": "تصدت قوات الدفاع لغارة جوية أوكرانية، وتمَّ نقل امرأة مصابة بشظية في مفصل الركبة اليمنى إلى مستشفى المدينة، حيث يقدم لها الأطباء كل الرعاية الطبية اللازمة".

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