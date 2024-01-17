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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 صواريخ وطائرات مسيرة.. روسيا تحبط هجوماً أوكرانيا خطيرا على مدينة بيلجورود

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 4 صواريخ أطلقت من نظام الصواريخ متعدد الإطلاق (MLRS) تشيكي الصنع، وطائرتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لمهاجمة أهداف على أراضي الاتحاد الروسي هذا الصباح، وشمل الهجوم نظام إطلاق صواريخ متعدد الإطلاق من طراز RM-70 Vampire وطائرات بدون طيار ثابتة الجناحين". 

وأضافت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 4 صواريخ MLRS وطائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود.

ومن جانبه، قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عبر قناته على تيليجرام في وقت سابق من اليوم، إنه تم إسقاط عدد قليل من الأهداف الجوية فوق بيلجورود في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، على الرغم من ورود أنباء عن وقوع أضرار طفيفة على الأرض بسبب الشظايا المتساقطة.

وقالت بلدية بيلجورود أيضا، عبر قناتها على تيليجرام، إنه تم إلغاء الإنذار الصاروخي الذي صدر في المنطقة.

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