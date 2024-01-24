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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب فيديو على تيك توك.. طفلة بريطانية تكاد تصاب بالعمى| تفاصيل كاملة

صدى البلد

كارثة خطيرة تعرضت لها فتاة بريطانية تبلغ من العمر 13 عامًا، فما حدث مع تلك الفتاة يمكن أن يتم تصنيفه ككارثة خطيرة، فقد تعرضت لمخاطر فقدان بصرها وذلك في إحدى عينيها، وذلك بعدما جربت علاجًا للعناية بالبشرة قد روجت له إحدى المؤثرات.

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وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد استمرت أميليا جريجوري طريحة للفراش في المستشفى وذلك لمدة حوالي أربعة أيام، وذلك بعد أن جربت علاجًا للعناية بالبشرة، وقد حاول الأطباء القيام بعلاج عدوى جلدية قد انتشرت إلى عينها اليسرى، وقد حاول الأطباء العلاج ولك تفاديًا لفقدان البصر فيها.

وكانت أميليا قد قررت تجربة علاج العناية بالبشرة، وذلك بعدما قد شاهدت مقطع فيديو وذلك لإحدى المؤثرات المراهقات  وذلك على تيك توك وهي تقوم بوضع العلاج الذي قد ضم عدة منتجات، معتقدة بأنه يعد مضاد للشيخوخة ويعمل على محاولة توهج البشرة.

وقد  كان العلاج يحتوي على مادة الريتينول، وهي أحد أشكال فيتامين A والذي يستخدم لتقليل التجاعيد،

وأشارت والدة الطفلة، كلير والتي تبلغ 41 عامًا، إن ابنتها هُوالتي قد هرعت إليها وذلك بوجه محمر وتصرخ من الألم. تبين بأنها قد اتبعت تعليمات مؤثرة شابة وذلك في مجال العناية بالبشرة وذلك لصنع قناع من مجموعة من المنتجات تشمل كريم الريتينول، ومنتج حمضي غالبًا ما تم القيام باستخدامه من جانب النساء الأكبر سنًا وذلك لتفتيح البشرة وتقشيرها.

إلا أنه مع مرور الوقت قد أصيب أميليا بعدوى بكتيرية في الأنسجة الموجودة تحت الجلد، وانتقلت العدوى إلى عينيها، وقد خشي الأطباء أن تتسبب العدوى بفقدان الطفلة لبصرها إلا تماثلت للشفاء 

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