تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

انتشر مقطع فيديو التقطته كاميرا لـ اللحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدمًا ويلقى حتفه وذلك خلال حفل الذكرى السنوية لشركته.

ووفقا لصحيفة صحيفة "صن" قد سقط سانجاي شاه، والذي يعد الرئيس التنفيذي وذلك لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ويعد مقرها إلينوي، وذلك أثناء ظهوره وذلك على خشبة المسرح وذلك بعد انقطاع كابل كان يحمل قفصًا حديديًا كان بداخله.



وقد وقع الحادث في مدينة راموجي السينمائية وذلك في حيدر أباد بالهند وذلك يوم الخميس وخلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان "Vistex Asia'.

ويظهر المقطع لفيديو مروع لـ"شاه" وهو بداخل القفص المعدني وذلك مع زميله راجو داتلا ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض.

وقد تم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه.