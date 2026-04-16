500 فدان حدائق.. التنمية الحضرية: "الفسطاط فيو" منطقة لا مثيل لها في الشرق الأوسط وأفريقيا

أكد خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع الفسطاط فيو يطل على حدائق الفسطاط وسيكون أجمل مكان في الشرق الأوسط.



وقال خالد صديق في حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع “ المذاع على قناة ”إكسترا نيوز"، :" 500 فدان حدائق ستكون متواجدة في الفسطاط فيو ".

وتابع خالد صديق: "الفسطاط فيو" منطقة لا مثيل لها في الشرق الأوسط وأفريقيا وستكون الأجمل على الإطلاق".

وأكمل خالد صديق: "نفذنا محاور وطرق بديلة قبل قرار إزالة كوبري السيدة عائشة لاستيعاب تدفق السيارات والحركة المرورية في القاهرة".

ولفت خالد صديق: "نركز على تنفيذ مشروعات تطوير لمختلف المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية وإحنا شغالين في حلايب وشلاتين وأنشأنا 2000 وحدة بدوية لأهالينا هناك كما تم العمل في الوادي الجديد ".