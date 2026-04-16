سيد رجب يستقبل العزاء في والد زوجته

بدأ منذ قليل، الفنان سيد رجب في استقبال واجب العزاء في والد زوجته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان محمد السعدني، أول الحضور في عزاء والد زوجة سيد رجب، ويتوافد باقي النجوم على المسجد لتقديم واجب العزاء.

وفاة والد زوجة سيد رجب

وقد رحل عن عالمنا منذ قليل والد زوجة الفنان سيد رجب ولم تكشف حتى الآن تفاصيل وموعد العزاء.

أعمال سيد رجب

وشارك سيد رجب فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل بيبو وهو من بطولة أحمد بحر الشهير بـكزبرة وسيد رجب وهالة صدقي وأحمد سلطان ووليد فواز ونورين أبو سعدة وزينة منصور، منتج منفذ فيلم خانة ستوديوز، ومن تأليف تامر محسن وإخراج أحمد شفيق.

تدور أحداث المسلسل حول بيبو وهو شاب بسيط تنقلب حياته بعد حبس أمه، وظهور أبوه بعد غياب خمسة وعشرين عامًا، مما يدفعه إلى خوض رحلة قاسية لاكتشاف نفسه واختيار الطريق الذي يشبهه وإنقاذ حلمه من السقوط.