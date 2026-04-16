إصابة سيدة باختناق والدفع بـ13 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، منذ قليل، على حريق العوينة الذي اندلع داخل مزرعة نخيل بقرية العوينة التابعة لمركز الداخلة، بعدما دفعت الأجهزة المختصة بعدد كبير من سيارات الإطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية والحظائر المجاورة.

تفاصيل الحريق

وأكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في بيان رسمي، تأمين موقع الحريق بالكامل مع استمرار أعمال التبريد.

وأسفر حريق العوينة، بحسب المعلومات الأولية، عن إصابة سيدة بحالة اختناق نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، وجرى نقلها إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية اللازمة، قبل أن تتحسن حالتها الصحية.

كما شهدت الساعات الأولى من التعامل مع حريق العوينة الدفع بـ13 سيارة إطفاء، في تحرك عاجل من مركز الداخلة للسيطرة على النيران وحماية الممتلكات القريبة من موقع البلاغ.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل غير المثمر على مساحة تقارب 6 أفدنة، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو نفوق للثروة الحيوانية الموجودة بالحظائر القريبة.

ونجحت قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمركز الداخلة، في محاصرة ألسنة اللهب سريعًا، ومنع انتقالها إلى الكتل السكنية، لتواصل بعدها فرق الإطفاء أعمال التبريد تحسبًا لتجدد الحريق مرة أخرى.