مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

أثار مقطع فيديو حصد آلاف المشاهدات الكثير من الجدل عبر تطبيق “إنستجرام”، فقد وثق المقطع مظاهرات ضخمة في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة نتنياهو.

على الجانب الآخر، طالب أهالي أسرى الاحتلال في غزة بشكل جماعي في تل أبيب، الحكومة بعقد صفقة للتبادل الفوري، وذلك وسط احتجاجات على سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في القيام بإدارة الحرب على قطاع غزة.

كما طالب المتظاهرون بعقد اتفاق يسمح باستعادة الأسرى في قطاع غزة.

وقد رفع المحتجون العديد من اللافتات التي تطالب بإقالة الحكومة الإسرائيلية وإقامة انتخابات فورية وتشكيل حكومة جديدة تسعى إلى توحيد الصف الإسرائيلي.