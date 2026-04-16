قائد الجيش الباكستاني : ندرك أهمية وقف إطلاق النار في لبنان .. وسنتابعه عن كثب

أعلن الجنرال عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، في تصريح رسمي، أن باكستان تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدًا أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في المنطقة.

وأوضح الجنرال منير أن بلاده تدرك أهمية تثبيت الهدنة بين إسرائيل ولبنان، في ظل ما شهدته الحدود الجنوبية من تصعيد عسكري خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الاستقرار في هذا الملف ينعكس إيجابًا على الأمن الإقليمي والدولي.



وشدد على أن المؤسسة العسكرية الباكستانية ستتابع التطورات “عن كثب”، في إطار اهتمامها المستمر بملفات الأمن الإقليمي، خاصة في المناطق التي تشهد توترات متكررة قد تؤثر على الاستقرار العالمي.

ويأتي هذا التصريح في سياق مواقف دولية متزايدة ترحب بوقف إطلاق النار، حيث تتوالى الدعوات من عدة عواصم إلى ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، ومنع أي خروقات قد تعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد.