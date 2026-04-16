الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجيش اللبناني يدعو المدنيين للتريث في العودة إلى الجنوب رغم إعلان وقف إطلاق النار

دعا الجيش اللبناني المواطنين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات في جنوب لبنان، رغم إعلان وقف إطلاق النار، محذرًا من استمرار المخاطر الأمنية في المناطق الحدودية.

وأوضح الجيش، في بيان رسمي، أن الدعوة تأتي في ظل أوضاع ميدانية “غير مستقرة بالكامل”، حيث لا تزال بعض المناطق تشهد تهديدات محتملة، من بينها وجود ذخائر غير منفجرة، وأضرار واسعة في البنية التحتية، إضافة إلى احتمالات خروقات ميدانية لوقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية تعمل على الانتشار التدريجي في المناطق الجنوبية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تأمين عودة آمنة للسكان، والتأكد من خلو المناطق من أي مخاطر تهدد حياتهم.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد فترة من التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية، ما أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان من مناطقهم، وتضرر عدد من القرى والبلدات.

وأكد الجيش أن الأولوية في هذه المرحلة تتركز على إزالة المخلفات الحربية، وتقييم الأضرار الميدانية، وإعادة تثبيت الاستقرار الأمني

كما شدد على أن العودة العشوائية قد تعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، داعيًا إلى الالتزام بالتوجيهات الرسمية وانتظار إعلان الجهات المختصة عن جاهزية المناطق لاستقبال السكان.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

المعاشات

رفع المعاشات 2026.. مفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

عيد الأضحى2026

يوم عرفة امتى؟.. موعد عيد الأضحى 2026 في مصر

طرد الذباب من المنزل

بعد انتشاره في القاهرة والجيزة.. كيف تتخلص من الذباب نهائيا؟

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد