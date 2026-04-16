ترامب : ننفق تريليونات الدولارات على الناتو وتخلوا عن واشنطن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة صحفية، بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو "يواجه مشكلة" لعدم "وقوفه" إلى جانب الولايات المتحدة.

وأثناء إجابته على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "ننفق تريليونات الدولارات على الناتو، وعندما أطلب منهم التدخل في مشكلة أصغر بكثير... لم يكونوا موجودين من أجلنا... ولا واحد منهم. كنا موجودين من أجل أوكرانيا... وعندما واجهوا مشاكل على مر السنين كنا حاضرين... لا أعتقد أنهم سيكونون موجودين في المشاكل الكبيرة، ولذلك أعتقد أنهم يواجهون مشكلة."

وفي سياق آخر، صرّح الرئيس ترامب بأنه سيزور لبنان "في الوقت المناسب"، وأكد أن وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي يبدأ يوم الخميس، سيشمل حزب الله المدعوم من إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "اليوم سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وسيشمل ذلك حزب الله". وأضاف: "سأزور لبنان في الوقت المناسب".