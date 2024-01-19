بالكرسي والمقلاية .. مقطع فيديو لموظفة تنهال ضربا على مديرها

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو غير مألوف، لموظفة بمطار مدينة أتلانتا الأمريكية وهي شاكوريا إيلي التي تعمل موظفة بمقهى Harvest & Grounds وقد ظهرت الموظفي في المقطع وهي تهاجم اثنين من مديريها بعنف، وتقوم بضرب أحدهما بالكرسي.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فإن شاكوريا قد انفجرت بالغضب خلال مشاجرة بينها وبين زميل لها في العمل، فقد ظهرت في الفيديو وهي تصرخ وتطالب بإعادة أغراضها، قبل أن يتطور الموقف سريعًا.

وقد أظهرت اللقطات، محاولات شاكوريا مهاجمة المديرين بكرسي، إلا أن أحدهما قد تمكن من انتزاعه من بين يديها والقيام برميه بعيدًا وقد تمت السيطرة على المرأة الغاضبة من الخلف وهي لا تزال تصرخ وذلك لاستعادة أغراضها.

وتظاهرت شاكوريا بمحاولة الابتعاد عن المكان، وذلك قبل أن تعود بسرعة إلى المتجر وتحاول القفز فوق المنضدة لاستعادة أغراضها.

وبحسب ما نقلت الصحيفة فقد تم فصل شاكوريا من عملها .