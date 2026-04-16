قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"يونسكو" تفتح باب التقدم لجوائز محو الأمية الدولية 2026

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، فتح باب التقدم لجوائز محو الأمية الدولية لعام 2026، للأفراد والمنظمات والحكومات من مختلف أنحاء العالم.
ودعت المنظمة، في بيان صحفي، مساء اليوم/الخميس/، إلى تقديم برامج ومبادرات متميزة أسهمت بشكل ملموس في تعزيز محو الأمية ودعم التنمية المستدامة، للمشاركة في الجائزة التي تأتي تحت شعار "محو الأمية من أجل الإنسان والكوكب والإزدهار"، في ظل لحظة دولية مهمة لتقييم التقدم نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، واستشراف أجندة ما بعد 2030.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين مع الاحتفال بالذكرى الستين لليوم الدولي لمحو الأمية في 8 سبتمبر المقبل، حيث سيتم تكريم المبادرات التي أحدثت تأثيرا في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، على أن يكون 18 مايو المقبل هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى الجهات المرشحة، بينما تنتهي مهلة تقديم الترشيحات إلى أول يونيو المقبل.
ومنذ إطلاقها عام 1967، كرمت الجوائز أكثر من 500 برنامج ومبادرة حول العالم، حيث تمنح سنويا 6 جوائز لجهود مبتكرة تسهم في تطوير مهارات القراءة والكتابة، وتشمل ثلاث لجائزة الملك سيجونج لمحو الأمية، التي تركز على محو الأمية باللغات الأم، وثلاث لجائزة كونفوشيوس لمحو الأمية المعنية بتعزيز محو الأمية الوظيفية وخاصة في المناطق الريفية وبين الشباب غير الملتحقين بالتعليم، مع حصول كل فائز على 30 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى ميدالية وشهادة تقدير.
وأكدت "يونسكو" أن هذه الجوائز تأتي في ظل تحديات مستمرة، حيث لا يزال أكثر من 739 مليون شاب وبالغ حول العالم يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية،؛ ما يعزز أهمية دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات أكثر وعيا واستدامة.
 

منظمة الأمم المتحدة محو الأمية المنظمات الحكومات أنحاء العالم

