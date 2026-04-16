رئيس وزراء اليونان يهنئ رئيس لبنان بنجاح وقف إطلاق النار

هنّأ رئيس وزراء، اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الخميس، على نجاح الجهود التي بذلها للتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان، متمنياً أن يشكّل ذلك بداية لمرحلة جديدة يترسّخ فيها الاستقرار وتبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها بواسطة الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.



وأعرب ميتسوتاكيس عن دعم بلاده للبنان وشعبه، مؤكداً استعداد اليونان للمساهمة في تخفيف معاناة اللبنانيين. ومن جهته، ثمن الرئيس عون دعم رئيس الوزراء اليوناني و مواقفه المتضامنة، مشدداً على المضي في المسار التفاوضي وفق المبادرة التي أعلنها، والتي بدأت أولى مراحلها اليوم مع تثبيت وقف إطلاق النار.