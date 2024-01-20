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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لـ تمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

.مقطع فيديو لتمساح
.مقطع فيديو لتمساح يتجول في بلدة عربية .. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو مزيف تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق أكس الكثير من الجدل فقد وثق المقطع ظهور تمساح باحدى شوارع ليبيا إلا أن الحقيقة أنه مزيف وقديم ويعود لمكان آخر بالمملكة العربية السعودية.

وأثار مقطع الفيديو  الجدل وذلك عقب القيام بإعادة تداوله مؤخراً ليتم التأكد أنه ليس من شوارع العاصمة الليبية طرابلس إلا أنه بعد البحث قد تبين أن الادعاء المتداول حوله خاطئ وأنه مصور بمدينة القطيف شرق السعوديّة وتم أخذه من العديد من المشاهد السابقة أشارت إليها وسائل إعلامية مؤكدة وأنه تم التقاطه في السعودية.

تمساح هارب 


على الجانب الآخر قد تبين أن التمساح الذي شوهد في شوارع القطيف يعد هارباً من حديقة حيوانات مجاورة. وقد تمّت السيطرة عليه من قبل السلطات والقيام بإرجاعه إلى الحديقة من حيث هرب.

مقطع فيديو شوارع القطيف المملكة العربية السعودية ليبيا طرابلس القطيف

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