مع منتصف التعاملات.. نزيف مستمر للذهب.. 145 جنيها تراجع في الصاغة

يستمر نزيف سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية مع منتصف تداولات مساء اليوم الخميس 16-4-2026.

تراجع الذهب

وتعرض سعر جرام الذهب لنزيف منذ الأسبوع الجاري وحتي ساعات قلائل من بدء التعاملات المسائية ليصل مجمل ما فقده على مدار اليوم 15 جنيهًا في المتوسط.

وبلغ إجمالي ما فقده المعدن الأصفر منذ الأسبوع الجاري 145 جنيهًا في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب 7015 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8017 جنيهًا للشراء و 7960 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7349 جنيهًا للشراء و 7296 جنيًها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 7015 جنيهًا للشراء و 6965 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشاراً 6018 جنيهًا للشراء و 5197 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع.

سعر أوققية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4789 دولار للشراء و 4788 دولار للبيع.