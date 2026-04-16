قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق جزئي بشارع 26 يوليو لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل ورفع كمر خرساني

أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – ٦ أكتوبر) وقيام الشركة بتنفيذ أعمال رفع كمر خرساني ضمن مشروع محطة مونوريل وادي النيل وذلك بشارع ٢٦ يوليو في الاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو نحو ميدان لبنان.

وتستلزم تلك الأعمال إجراء غلق جزئي بشارع ٢٦ يوليو بالاتجاه المشار إليه، لمدة (٣) أيام أسبوعيًا (الجمعة – السبت – الأحد)، على مدار خمس مراحل وفقًا للجدول التالي:
المرحلة الأولى:
من يوم الجمعة الموافق 17 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 19 / 4 / 2026، على أن تكون الأعمال من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الثانية:
من يوم الجمعة الموافق 24 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 26 / 4 / 2026، من الساعة 1:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الثالثة:
من يوم الجمعة الموافق 30 / 4 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2 / 5 / 2026، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الرابعة:
من يوم الجمعة الموافق 8 / 5 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 10 / 5 / 2026، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
المرحلة الخامسة:
من يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 17 / 5 / 2026، من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 6:00 صباحًا.
وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير حركة السير على النحو التالي:
المسار البديل الأول:
حركة المركبات القادمة من كوبري ١٥ مايو وترغب في استكمال السير اتجاه ميدان لبنان تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا إلى شارع وادي النيل، وصولًا إلى شارع ٢٦ يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.
المسار البديل الثاني:
الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا إلى شارع جامعة الدول العربية، وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان بعد تجاوز منطقة الأعمال.
وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين وقائدي المركبات الالتزام بالتحويلات المرورية المحددة واتباع اللوحات الإرشادية وتعليمات رجال المرور لتفادي التكدسات وضمان انتظام الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.
كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية، والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين، إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة مونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

