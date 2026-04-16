وزير المالية: الدول النامية واجهت تحديات بعد ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأسواق الناشئة والدول النامية تعد الأكثر تضررًا من التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن صعود «أسعار الطاقة» وتعطيل «سلاسل الإمداد والتوريد» هو التحدي الأكبر عالميًا.

قال كجوك، في لقائه بوزراء المالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مشاركتهم فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن اقتصادنا والسياسات الاستباقية والمتناغمة المطبقة أظهر مرونة في امتصاص الصدمات الخارجية، لافتًا إلى أننا نتبنى سياسات متوازنة تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير، أنه ينبغي تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة في ظل حالة «عدم اليقين» العالمي، موضحًا أن مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى، والفائض الأولى إيجابية، وأن معدلات الدين والعجز الكلى للناتج المحلي الإجمالي تتراجع.