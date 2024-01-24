البيت الأبيض : مبعوث بايدن يتباحث في قطر بشأن صفقة رهائن جديدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن مبعوث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، وصل إلى قطر، لإجراء محادثات بشأن احتمال التوصل إلى صفقة رهائن جديدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال البيت الأبيض، إن " الموقف الغذائي في غزة مزر، والولايات المتحدة تحاول بذل كل ما في وسعها لفرض المزيد من فترات التوقف الإنساني لتوصيل المساعدات الإنسانية”.

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، إن التسريبات المتصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن.

وأضاف جانتس: “شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبات متصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، هذه التسريبات تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن”.

وتابع: “هذا الهدف ملح، وهو لا يحل محل الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله حماس… لن نتخلى عنه أبداً”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحركة لن تقبل بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف حمدان، في تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” عربية، أن الاحتلال الإسرائيلي ليس جادا بشأن التوصل إلى اتفاق ولا يزال يراوغ ولا يريد التوصل إلى تفاهم، لافتا إلى أن إسرائيل تمارس الخداع ولا تبدو جادة في الأفكار المطروحة.