ربنا المُعين .. الرئيس السيسي: اللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك تطورًا كبيرًا في صلابة الإنسان المصري لمواجهة التحديات .

وتساءل الرئيس السيسي في كلمته خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة: "هل نتائج الأولويات اللي اتحركنا فيها كان ممكن تتأجل ونفضل على حالنا؟".

وقال الرئيس السيسي: "الدولة المصرية عايزة أرقام كبيرة جدًا للإنفاق عليها وهذه الأرقام مش موجودة، وأمامنا مسار من اثنين وهو نفضل نضحي حتى نصل لأرقام ترضينا وتكفينا، أو مش هنستحمل ونتسبب في خراب الدولة المصرية".

وأكمل الرئيس السيسي: "اللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا، وربنا كان معين لنا في ظل ظروف لا يمكن لدولة مثلنا تعمل ما قامت به".