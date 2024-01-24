السيسي: الدولة المصرية أنفقت 120 مليار جنيه لمكافحة الإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية أنفقت 120 مليار جنيه لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه علينا الحفاظ على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال اجتماعه مع عدد من المسئولين، أن الزيادة السكانية تؤثر بشكل سلبي على جهود التنمية، مؤكدا أن عدد السكان شهد زيادة بنحو 26 مليون نسمة منذ 2011.

التغلب على الأزمات

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن هناك دول في العالم استمرت في مشكلة الكهرباء، على مدار 30 أو 40 عاما، مؤكدا أننا نسعى للتغلب على الأزمات.