عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر يهنئ القيادة السياسية ورجال الشرطة بعيدهم: ستظل دائماً رمزاً للتضحية والفداء

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة محمد جبران، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين فى وزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 72 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وقال محمد جبران، تمر علينا هذه الذكرى الغالية بكل فخر واعتزاز، لما يقوم به رجال الشرطة البواسل من دور وطنى فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى ولوطننا الغالى.

واضاف رئيس عمال مصر، أن هذه الذكرى الغالية تسجل صفحة جديدة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصرى الأمنى، وستظل دائماً وأبدأ رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، واستمرارا فى النضال لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأكد، جبران، أن الملايين من عمال مصر يقدرون دور الشرطة المصرية فى معاركها ضد الإرهاب والتطرف، والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية بتأمين الحقوق الدستورية وحرصهم على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، ليعيش الشعب المصري في سلام وأمان، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يمثلون عيون مصر الساهرة من أجل أمن وأمان الوطن والمواطنين، وضمان استكمال عملية البناء والتنمية والازدهار التي تمضي فيها مصر الآن.

وأرسل رئيس عمال مصر باقة من الورود إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 72 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة مصطفى محمد| تحرك عاجل من منتخب مصر.. ماذا يحدث؟

جنون الذهب|قفزة غير مسبوقة في أسعار المعدن الأصفر.. والجرام يصل 4500 جنيه رسميًا

مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء.. والتنفيذ خلال ساعات

3279 جنيهًا| زلزال قوي يضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

قرار جمهوري بتعيين المستشار حمادة الصاوي رئيسا بـ استئناف القاهرة

مرض X.. بيان عاجل لـ السعودية بشأن تحذير الصحة العالمية من الوباء المجهول

بعد البطانة.. ابنة رانيا يوسف تثير الجدل بتعديلها فستان كايلي جينر| شاهد

الشناوي يتحمل المسؤولية بنسبة 70%.. حارس المنتخب السابق يوجه رسالة لقائد الأهلي

ترشيحاتنا

روسيا تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن تحطم طائرة بيلجورود

الرئيس الإيراني: فلسطين انتصرت بعد 100 يوم من الحرب

صراخ ومشادات كلامية في جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم| فيديو

سرقوا السكر والزيت.. ننشر أسماء المسئولين المتهمين في قضية رشوة التموين |خاص

الإمارات تكشف شرطها الأساسي للمشاركة في إعادة إعمار غزة

كتائب القسام تعلن استهداف 15جنديا إسرائيليا داخل منزل غرب خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بحفل Joy Awards بساعة أنيقة سعرها خرافي|شاهد

ريهام سعيد تنشر صورا مخيفة لعملية التجميل بوجهها

رغم فشل الشرطة.. كلب ينجح في إنقاذ صاحبه بطريقة غريبة بأمريكا

دراسة سويدية تكتشف مفاجأة بعد العثور على علكة من العصر الحجري

فيديو

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد |شاهد

حقيقتى زى ما هى بحلوها ومرها.. إليسا تكشف أسرار حياتها الخاصة| شاهد

المصور والفستان السبب.. ملكة جمال العرب في مرمى الانتقادات

حبتني عشان كنت زيه.. رانيا فريد شوقي تتحدث عن علاقتها بـ«هدي سلطان»| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ