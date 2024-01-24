عمال مصر يهنئ القيادة السياسية ورجال الشرطة بعيدهم: ستظل دائماً رمزاً للتضحية والفداء

وجه الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة محمد جبران، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع العاملين فى وزارة الداخلية وأجهزتها، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 72 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.

وقال محمد جبران، تمر علينا هذه الذكرى الغالية بكل فخر واعتزاز، لما يقوم به رجال الشرطة البواسل من دور وطنى فى حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص لتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى ولوطننا الغالى.

واضاف رئيس عمال مصر، أن هذه الذكرى الغالية تسجل صفحة جديدة من الصفحات الناصعة فى ملف النضال المصرى الأمنى، وستظل دائماً وأبدأ رمزاً للتضحية والفداء والعطاء لرجال الشرطة لصالح أبناء هذا الوطن، واستمرارا فى النضال لاستكمال مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الغالية، محققين آمال أبناء مصر فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأكد، جبران، أن الملايين من عمال مصر يقدرون دور الشرطة المصرية فى معاركها ضد الإرهاب والتطرف، والحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية بتأمين الحقوق الدستورية وحرصهم على إرساء قواعد الأمن والاستقرار، ليعيش الشعب المصري في سلام وأمان، مشيرا إلى أن رجال الشرطة يمثلون عيون مصر الساهرة من أجل أمن وأمان الوطن والمواطنين، وضمان استكمال عملية البناء والتنمية والازدهار التي تمضي فيها مصر الآن.

وأرسل رئيس عمال مصر باقة من الورود إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى 72 لعيد الشرطة الموافق 25 يناير من كل عام.