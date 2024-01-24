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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: الأزمات أثرت سلبا على مصر ودول العالم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الازمات العالمية أثرت سلبا على مصر ودول العالم، مشيرا إلى أن كورونا كان لها تأثير سلبي، حتى أنه بمجرد الانتهاء من كورونا جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها، خلال لقائه مع عدد من المسئولين، أن الأزمات والأسعار، ومحاولة التأثير على مسارات التجارة، كان لها تداعيات اقتصادية وساهمت في ارتفاع الأسعار.

 

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتمنى أن يتم الإنتهاء من أزمة غزة، وأن يكون هناك حل سلمي، ووقف إطلاق النار، وألا يتجه الصراع نحو الشمال للبنان.
 

 بما يحقق المصالح المشتركة 

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر تؤيد أي إتفاق بين اثيوبيا ودول الجوار بما يحقق المصالح المشتركة. 

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