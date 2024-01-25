رئيس الرعاية الصحية لصدى البلد: تقديم 400 ألف خدمة بمجمع الشفاء ببورسعيد

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل، جولة لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد.

وقال السبكي لـ صدى البلد، إن مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي يتكون من دورين، ويضم عدد 43 ماكينة غسيل كُلوي، وأحدث التجهيزات الطبية وغيرالطبية عالية المستوى، ويقدم المركز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الكُلى، وملحق به عيادات خارجية للمتابعة المستمرة للمرضى سواء مرضى الغسيل الكُلوي أو ما بعد زراعة الكُلى، مؤكدًا جودة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لمركز الشفاء للغسيل الكُلوى، مؤكدًا أن المركز يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في أمراض الكُلى، ويقدم خدماته لأهالي محافظة بورسعيد وإقليم القناة.

وأضاف السبكي، أن مجمع الشفاء الطبي هو أكبر صرح طبي في محافظة بورسعيد، لافتًا إلى أنه يوفر العديد من الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية في المحافظة، ومشيرًا إلى أنه بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزات الطبية وغيرالطبية للمرحلة الأولى من المجمع "مستشفى التضامن" أكثر من 400 مليون جنيه، منها 350 مليون جنيه التكلفة الإنشائية، وأكثر من 50 مليون جنيه تكلفة استكمال التجهيزات الطبية، وأكثر من 25 مليون جنيه تكلفة التجهيزات غير الطبية، ولافتًا إلى تقديم أكثر من 400 ألف خدمة حتى الآن بمجمع الشفاء الطبي.

ونوه السبكي، بأن مجمع الشفاء الطبي يضم أكثر من 300 سرير داخلي، بالإضافة إلى أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، والغرف المجهزة على أعلى مستوى للعمليات والرعايات المركزة، ووحدات متكاملة لعلاج الأورام، والمناظير الجراحية، ومركز متكامل للغسيل الكُلوي، ومختلف أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم والصيدلية، فضلًا عن عدد من الأجنحة والغرف الفندقية لتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، مما يضمن توفير أكبر قدر من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والشمولية للمواطنين دون الحاجة للانتقال إلى أكثر من مكان، وتحقيق أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

وتابع السبكي، أن منظومة هيئة الرعاية الصحية حققت تقدمًا غير مسبوق في مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير المنشآت الطبية، سواء مجمعات طبية شمولية، أو مستشفيات، أو مراكز ووحدات رعاية صحية أولية، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الطبية والإدارية والفنية، والتوظيف الأمثل والاستعانة بأحدث النظم والإمكانات والتكنولوجيات الطبية، لضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمة.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، التي أجراها إلى محافظة بورسعيد، اليوم، والتي استهلها باللقاء مع اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تلاها افتتاح مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام التابع أيضًا لهيئة الرعاية الصحية في المحافظة، ثم افتتاح مركز الشفاء للغسيل الكُلوى بمجمع الشفاء الطبي في بورسعيد.

وشملت فعاليات الافتتاح، عرض فيديو وثائقي عن خدمات مجمع الشفاء الطبي، وخدمات مركز الشفاء للغسيل الكُلوى الجديد بالمجمع الطبي، تلاها جولة تفقدية في المركز وتفقد غرف الكشف والعزل والطوارئ، إضافة إلى تفقد صالات الغسيل الكُلوي، واستطلاع آراء المنتفعين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمركز خلال فترة التشغيل التجريبي، حيث أشاد المنتفعون بجودة الخدمات والالتزام بمعايير سلامة وأمان المرضى، معربين عن مدى رضاؤهم الشديد عن الخدمة وكفاءة الأطقم الطبية والإدارية بمركز الشفاء للغسيل الكُلوى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على الدور الحيوي الذي لعبته محافظة بورسعيد والجهاز التنفيذي للمحافظة في دعم نجاح منظومة هيئة الرعاية الصحية على أرض بورسعيد، متابعًا: نعمل مع محافظ بورسعيد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في الارتقاء المستمر بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وتعزيز الوصول لأهداف مصر 2030.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يستهدف زيادة عدد الخدمات الطبية والعلاجية بمنظومة هيئة الرعاية الصحية داخل نطاق محافظة بورسعيد، وبأعلى جودة، مؤكدًا تجهيز المبنى وفق أحدث المعايير لضمان أن الخدمات الصحية المقدمة بالمنظومة متطورة وفقًا لنظم الصحة العالمية، ولافتًا إلى تغيير مسمى المبنى من الجناح البحري سابقًا بمستشفى السلام إلى مبنى 23 ديسمبر حاليًا، تخليدًا للعيد القومي لمحافظة بورسعيد.

صدى البلد تحاور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية 1000247918 1000247917 1000247921 1000247920 1000247919

وأضاف السبكي، أن مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد يتكون من سبعة أدوار، وسيعمل بطاقة استيعابية 101 سرير، منها 46 سرير إقامة، وووحدة للرعايات المركزة تضم 27 أسِرة رعايات، بالإضافة إلى 9 أجنحة فندقية، ووحدة للغسيل الكُلوي تضم 32 ماكينة، و7 أجنحة عمليات، ووحدة لقسطرة القلب، وقسم متكامل لعلاج الحروق مجهز على أعلى مستوى لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الحروق، كما أشار السبكي إلى انتقال الخدمات المقدمة بمستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية الصحية في بورسعيد إلى مبنى 23 ديسمبر مؤقتًا لحين تطوير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، جاهزية مبنى 23 ديسمبر بمستشفى السلام بورسعيد بأحدث التقنيات الطبية، لافتًا إلى أن جودة التجهيزات هي معيار أساسي لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، ومشيرًا إلى أن استراتيجية التطوير التي تتبناها هيئة الرعاية الصحية تستهدف تأسيس نظام صحي قوي يمتلك كل عناصر النجاح وأكثر استدامة واستجابة لمتطلبات المستقبل وتلبية احتياجات المجتمع وتطلعاته في توفير أفضل خدمة ورعاية صحية مواكبة للمعايير العالمية.