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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: مصر تسلك مسارات عديدة لحل الأزمة في غزة

غزة
غزة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الدولة المصرية سارعت لعقد قمة مؤتمر القاهرة للسلام من أجل حل الكارثة الإنسانية التي تحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر طالبت فورًا بوقف إطلاق النار، وسعت لتحقيق هدن وإطلاق سراح المحتجزين.

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وأوضح البرديسي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر سارت في كل المسارات الدبلوماسية التي تمكنها من حل القضية وذلك خلال الأجهزة الدبلوماسية المتاحة، مشيرًا إلى أنه لولا القوى الدبلوماسية لمصر لما توقف الاحتلال عن سيناريو التهجير الخبيث الذي تجريه في فلسطين.

 

وأكد أن المجتمع الدولي أشاد بموقف مصر في عدم تصفية القضية وعدم قبولها بالتهجير القسري، مستكملًا: «أن إسرائيل بدأت تتحدث في تهجير طوعي للمدنيين في القطاع بعد رفض التهجير القسري»، مشيدًا بدور مصر في تقديم المساعدات لغزة، حيث تقدم مصر نسبة 70% من المساعدات المتوجهة لداخل القطاع رغم الظروف الصعبة.

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