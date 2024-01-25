متحدث الأونروا: المساعدات الإنسانية تكفي 8% فقط من سكان غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع صعبة للغاية، والاحتياجات والمساعدات التي تدخل لا تكفي سوى 8% فقط من السكان.

الأونروا: إسرائيل قصفت مجموعة من الجوعى بقطاع غزة

وأضاف أبو حسنة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أن ما يحدث في قطاع غزة أمر صعب للغاية، وإسرائيل قامت بقصف مجموعة من الجوعى بقطاع غزة في الوقت الذي يتواجد فيه بعض الأسر الفلسطينية.

وتابع، أن منع المساعدات الإنسانية أمر مخالف للقانون الدولي، وغريب، خاصة أن إسرائيل تسيطر على كل شيء في الفترة الحالية، إلا أن هناك إصرارا على منع المساعدات الإنسانية، ويوجد أكثر من نصف مليون عائلة لديها انعدام من الأمن الغذائي ومئات الآلاف يتضورون جوعا في الوقت الحالي.

واستكمل، أن موقف الأمم المتحدة بكافة منظماته غريب وهو فصل للقانون الدولي عما يحدث في قطاع غزة، حيث لا يمكن ترك مئات الآلاف من الجوعى بهذا الشكل من أجل إسرائيل.