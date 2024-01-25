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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل الفلسطيني: المحكمة الدولية قادرة على وقف جرائم إسرائيل بقطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكب في حق الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية دليل قاطع على أن إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وأنهم مستمرين في انتهاك القانون الدولي للشعب الفلسطيني، وإسرائيل يجب أن تعاقب حول جرائمها في قطاع غزة

 

وزير العدل الفلسطيني: يجب وقف انتهاكات إسرائيل 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه يتوقع وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل محكمة العدل الدولية، من أجل وقف الانتهاكات تجاه الشعب، وتلك التدابير إذ اتخذتها محكمة العدل الدولية، ستوفر مساحة لفتح المجال لحل ملائم للتعامل مع تلك الجريمة، في ضوء ما تتمتع به المحكمة من إلزامية. 

 

وتابع، أن إسرائيل ملزمة بقرارات محكمة العدل الدولية، ومن حق دولة جنوب أفريقيا في اللجوء لمجلس الأمن للموافقة على قرارات المحكمة غدا. 

انتهاكات إسرائيل وزير العدل الفلسطيني الشعب الفلسطيني الفلسطينيين قطاع غزة

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