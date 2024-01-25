ردًا على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا|مصطفى بكري يُوجّه رسالة نارية لـ «نتنياهو»|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة المصرية ترد على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، هذا الموقف تاريخي لمصر، وهو موقف وطني يعبر عن الشارع المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، “إياكم وتجاوز الثوابت الأساسية للأمن القومي المصري، لأنكم ستعلمون قوة مصر لو فكرتم في ذلك”.

ووجه «بكري» ، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلا “انت تقتل آلاف الفلسطينيين يسقطون شهداء من النساء والأطفال والشيوخ أما عالم جبان، لا يحرك ساكنًا وأمام أمة كان لا بد أن تتخذ قرارًا لحماية الأمن القومي العربي”.

تحاك ضد أمننا واستقرارنا

الرئيس السيسي رفض أن يرد على الاتصال الهاتفي لنتنياهو، فمصر تسعى للسلام والتوصل إليه، لكن المؤامرة التي تُحاك ضد أمننا واستقرارنا لا يمكن بأي حال أن يقوم الرئيس السيسي بالرد على هذا الاتصال.