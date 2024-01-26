من البيت.. استخراج شهادة ميلاد إلكترونياً

يبحث كثير من أولياء الأمور هذه الأيام على خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة خصوصا وأن الحصول على نتائج الابتدائية والاعدادية إلكترونيا عبر الهاتف تتطلب توافر الرقم القومي الذي يوجد أعلى شهادة قيد الميلاد .

ويرغب الكثير في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، وهناك أكثر من طريقة لاستخراجها، منها التوجه إلى السجل المدني، واستيفاء البيانات، والحصول على الشهادة، أو من خلال هاتفك المحمول عبر الإنترنت.

ويتساءل قطاع كبير من المواطنين عن خطوات استخراج شهادة ميلاد اون لاين، حيث يجد البعض صعوبة في التوجه إلى مصلحة الأحوال المدنية، لاستخراج الأوراق الرسمية بسبب الازدحام أو الانشغال أو مواعيد العمل غير المناسبة، وتسهيلًا على المواطنين أتاحت الحكومة إمكانية استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين، ضمن خطة الدولة للسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي.

إذا كنت ترغب في استخراج شهادة ميلاد مميكنة، هناك أكثر من طريقة لاستخراجها، منها التوجه إلى السجل المدني، واستيفاء البيانات، والحصول على الشهادة، أو من خلال هاتفك المحمول عبر الإنترنت.

ويوضح صدى البلد خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة من السجل المدني:

وتحتاج عملية استخراج شهادة الميلاد المميكنة عن طريق السجل المدني، إحضار مجموعة من الوثائق منها..

نموذج (40) طلب الحصول على صورة وثيقة أو مستند.

مقدم الطلب، يجب أن يكون له الحق في استخراجها، وهم الأقارب من الدرجة الأولى مثل (الأب، الأم، الأخ، العم، الزوجة، الأبناء، الجد، الخال).

يمكن الحصول على الشهادة في اليوم التالي.

شهادة الميلاد أون لاين.

خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

- يجب الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- اضغط على خانة خدمات "الأحوال المدنية"

- اختر "شهادة الميلاد”.

- اضغط بدء الخدمة

- قم بتسجيل الدخول

- اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم اضغط «موافق».

- سجل البيانات المطلوبة بدقة.

- سجل عنوان الاستلام بالتفصيل.

- قم بتسديد الرسوم المقررة.

استخراج شهادة الميلاد

ويستطيع المواطنون استخراج شهادة الميلاد بالطريقة الاعتيادية وهى التوجه إلى أقرب مصلحة أحوال المدنية، واتباع الخطوات الآتية:

- الذهاب إلى السجل المدني.

- تقديم بطاقة الرقم القومى.

- شراء نموذج 40.

رسوم استخراج شهادة الميلاد

يختلف سعر استخراج شهادة ميلاد وفقا للطريقة التي تم بها استخراج على شهادة الميلاد، فقد أتاحت منصة مصر الرقمية إمكانية استخراج شهادة الميلاد اون لاين بسعر 63 جنيها، أما سعر استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر، من خلال التوجه إلى أقرب سجل مدني يتبع محل الإقامة المدونة في بطاقة الرقم القومي، يبلغ 50 جنيها بحد أقصى.

يتعرض الكثير من المصريين المغتربين في الخارج، سواء للعمل بإحدى الدول الأجنبية، أو طلاب البعثات التعليمية، إلى مواقف عديدة، تجعلهم في حاجة إلى استخراج شهادة ميلاد من القنصلية المصرية، وتوفر وزارة الخارجية، في جميع قنصليات الدول الأجنبية للمصريين، خدمة استخراج شهادة ميلاد مميكنة.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

1- أصل شهادة الميلاد المحلية مصدقة.

2- ترجمة جواز سفر الوالدين.

3- سداد الرسوم المقررة.

4- صورة عقد الزواج المصرية أو الأجنبية في حالة إذا كان مقدم الطلب متزوج.

5- صورة من بطاقتي الرقم القومي للوالدين، في حالة كون جواز السفر غير مميكن.

6- صورة من جوازي سفر الوالدين.

7- نموذج 26 من طلب قيد ميلاد.

8- نموذج 32 من إبلاغ الولادة.

9- نموذج 40 من طلب الحصول على قيد أو وثيقة أو مستند.

إجراءات الحصول على شهادة ميلاد مميكنة

1- شراء نموذج استخراج شهادة ميلاد وملأ بياناته.

2- تسليمه إلى جانب المستندات المطلوبة للموظف المختص بالقنصلية.

3- استلام شهادة الميلاد الميكنة عقب إنهاء القنصلية إجراءاتها.

يتعرض المواطنون فى كثير من الأحيان إلى مسألة تسجيل بيانات خاطئة من الجهات المعنية بالمستندات الرسمية الخاصة بهم، الأمر الذي يتطلب معه توفير الكثير من المستندات مثل بطاقة إثبات الشخصية وشهادة الميلاد وشهادة المؤهل الدراسي وغيرها من المستندات الأخرى، وتعد شهادة الرقم القومى من أهم وأبرز المستندات التي يتمّ استخدامها كإثبات شخصي.

أولًا:

يجوز تغيير أو تصحيح الاسم في كل من شهادات "الميلاد أو الوفاة أو قيد الأسرة، وذلك بالنموذج "80" وطابع شرطة، ويقدم إلى السجل المدني المختص بالقيد الأصلي المطلوب التصحيح فيه.

ثانيًا:

يجوز تصحيح الأخطاء المادية بمراكز المعلومات والإصدار، وذلك بتقديم المستندات المؤيدة للتصحيح أو باستخدام البيانات المسجلة بقوائم البيانات.

ثالثًا:

يضاف إلى ما تقدَّم، أنه عند تصحيح شهادة الميلاد، تُطلب "شهادة ميلاد الطالب، ووثيقة زواج والديه، وشهادة ميلاد الأب أو عدد 2 إخوة أشقاء".

رابعًا:

أما عند تصحيح شهادة الوفاة فتُطلب "شهادة الوفاة، وشهادة الميلاد، وقيد الأسرة، ووثيقة زواج الوالدين".

خامسًا:

عند تصحيح قيود الزواج والطلاق؛ يُطلب "أصل مستند الزواج أو الطلاق"، لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي.

سادسًا:

بالنسبة لقيد الزواج والطلاق "الأصلي"، يتم تصحيحه بـ"حكم قضائي" من المحكمة المختصة.

الاوراق المطلوبة لتصحيح اسم في شهادة الميلاد:

1- استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات "أشقائك أنت وليس ابنك".

2- استخراج قيد عائلي لك.

3- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

4- ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

6- يحق لك أيضا إقامة دعوى تصحيح اسم لو رفضت اللجنة طلبك، كما يحق لك ابتداء رفع دعوى مباشرة.

الأوراق المطلوبة لتصحيح اسم الأم فى شهادة الميلاد:

1- وثيقة الزواج للوالدين.

2- بطاقة الأب الشخصية رقم قومي.

3- بطاقة الأم الشخصية رقم قومي.

4- بطاقتك الشخصية الخاصة بك رقم قومي.

5- شهادة الميلاد المراد تصحيح اسم الأم بها.

6- أحضر هذه المستندات ثم يعرض الأمر على لجان التصحيح بمصلحة الأحوال المدنية التابعة لها.