الذهب يتراجع عند التسوية مع انخفاض الدولار

تراجعت أسعار الذهب بعد أن أظهرت بيانات نشاطاً تجارياً قوياً في الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي حد فيه ضعف الدولار من الخسائر، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من المؤشرات الاقتصادية لتقييم متى قد يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة لأول مرة.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.7% إلى 2014.56 دولارًا للأونصة، يتطلع إلى أسوأ جلسة له خلال أسبوع. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.5% عند 2016.00 دولار.



وقال دانييل غالي، استراتيجي السلع في شركة تي دي سيكيوريتيز: "أسعار الذهب معزولة إلى حد كبير عن إعادة التسعير المتشددة في أسواق الأسعار، لأن هناك دلائل على أن المستثمرين لديهم تاريخياً وضع أقل من الذهب على الرغم من توقع الأسواق بداية وشيكة لدورة التخفيض التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي".

أظهر مسح أجرته وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال أن نشاط الأعمال في الولايات المتحدة انتعش في يناير ويبدو أن التضخم ينحسر.

ويدفع الاقتصاد الأميركي القوي والمقاومة من مسؤولي البنك المركزي بعض المستثمرين إلى إعادة التفكير في رهاناتهم على مدى سرعة خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.

وفقًا لأداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية، تتوقع الأسواق أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة المقرر عقده يومي 30 و31 يناير، وقد قام بتأجيل الإطار الزمني لأول خفض لسعر الفائدة.

وتراجع الدولار 0.4% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب.

وأضاف غالي أن "الصين تضع حزمة أكثر شمولاً لوقف المشاعر المتشائمة السائدة التي ابتليت بها أسواقها منذ أشهر والتي أثرت على الدولار الأميركي بشكل عام".

أعلن البنك المركزي الصيني عن خفض كبير لاحتياطيات البنوك، وهو ما سيضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي.

يركز المستثمرون الآن على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الرابع يوم الخميس، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 22.7 دولارا للأونصة، وزاد البلاتين 0.23% إلى 902.18 دولارا وصعد البلاديوم 1.65% إلى 963.59 دولارا.

