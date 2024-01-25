لأول مرة منذ 20 عاما.. اليوان يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في تطور هائل لخطط مجموعة بريكس للتخلص من الدولار الأمريكي، أصبح اليوان الصيني أرخص من الدولار لأول مرة منذ 20 عاما، حيث أوضح تقرير نشر علي موقع “المجلس الأطلسي” أنه للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن، أصبح من الأرخص إجراء الاقتراض القصير الأجل باليوان بدلاً من الدولار.

ويسلط التقرير الضوء على التغيير المتزايد في منظور العملات الدولية. وعلى وجه التحديد، فهو يعبر عن الواقع المتمثل في التخلص من الدولار الأمريكي في المشهد الحديث، وفق ما ذكر موقع “واتشر جورو”.

وعلى وجه التحديد، يشير التقرير إلى أن الاقتراض قصير الأجل أرخص باليوان الصيني مقارنة بالدولار الأمريكي.

ومع ذلك، فهذه ليست النقطة الوحيدة المثيرة للاهتمام فيما يتعلق بتقليل أهمية الدولار، والواقع أنه أصبح من الحقائق العالمية أن التنويع بعيداً عن البنوك المركزية كان موضع تركيز واضح.

علاوة على ذلك، فإن الصين وروسيا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين تعملان على زيادة استخدام اليوان، حيث تمثل الدولتان 27٪ فقط من التسويات التجارية بالعملة، ويتم تسوية 70% منها في تجارة بكين مع آسيا والبرازيل والأرجنتين ودول الخليج الأخرى.

وتعد مبادرات مجموعة بريكس جزءًا من قصة أكبر تتعلق بالسبب الذي يجعل الانتشار العالمي للعملة الأمريكية يتجه نحو الانخفاض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حدد السيناتور الأمريكي، ماركو روبيو، توسع بريكس باعتباره تهديدًا إضافيًا لوضع الدولار الأمريكي. وفي الواقع، فقد عبّر هذا عن الإجماع العالمي المتزايد حول الابتعاد عن الاعتماد الدولي على العملة الأمريكية.