ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة وسط اقتصاد مستقر بشكل عام.

وحسب وكالة "رويترز” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو مقياس لقيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1% في أحدث قراءة إلى 103.37 دولار.

من ناحية أخرى، انخفض اليورو مقابل الدولار، بعد تصريحات متباينة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي بلغ 4% حيث أشار إلى انخفاض التضخم بما يتماشى مع توقعاته.

وحافظ مجلس إدارة البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًا له على سعر الفائدة على الودائع للاجتماع الثالث على التوالي، مكررًا تصميمه على إبقاء تكاليف الاقتراض عند "مستويات تقييدية بما فيه الكفاية طالما كان ذلك ضروريا".

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في المؤتمر الصحفي للبنك المركزي بعد ظهر يوم الخميس: "كان الإجماع حول طاولة مجلس الإدارة هو أنه من السابق لأوانه مناقشة خفض أسعار الفائدة".