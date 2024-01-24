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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفوق عملات 4 دول عربية .. ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

مع استمرار مجموعة بريكس في مهمتها في التخلص من الدولار الأمريكي، فإن التطورات الأخيرة للوضع الحالي للدولار تشير إلى أن المهمة ناجحة.

ووفقًا لمجلة “فوربس” الأمريكية، يحتل الدولار الأمريكي المرتبة الأخيرة بين أقوى 10 عملات في العالم.

تفوق عملات 4 دول عربية

ويعتبر الدينار الكويتي حاليا أقوى عملة في العالم بحسب القائمة، ويعزى احتياطي النفط والسياسات المالية في البلاد إلى قوة العملة.

وحسب “فوربس”، فإن العملات العالمية الأخرى التي تتفوق علي الدولار الأمريكي، هي الريال العماني والدينار الأردني واليورو والجنيه الإسترليني.

ومن الجدير بالذكر أن أياً من العملات المحلية لمجموعة بريكس لا تظهر في المراكز العشرة الأولى. في حين أن هذه ليست أفضل الأخبار بالنسبة لمجموعة البريكس، إلا أن انخفاض قوة الدولار الأمريكي يعوض عنها.

على الرغم من احتلاله المركز العاشر، لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة العالمية الفعلية للتجارة والتبادل التجاري، ويتم استخدامه من قبل عشرات الدول في جميع أنحاء العالم.

تمتلك البنوك الاحتياطية في جميع أنحاء العالم الدولار الأمريكي في سندات الخزانة ولا يمكنها إجراء المعاملات أو بدء الأعمال التجارية بدون الدولار الأمريكي.

انخفاض كبير للدولار الأمريكي مع ارتفاع العملات الآسيوية والأوروبية

هبوط الدولار الأمريكي أمام الروبل الروسي

ولذلك، يظل الدولار الأمريكي العملة المتفوقة عالميًا على الرغم من تصنيفه. ومع ذلك، فإن الاضطرابات بالنسبة للدولار الأمريكي آخذة في التزايد، كما يمكن للمرء أن يقول من خلال قائمة فوربس.

ولا تزال عملة بريكس قيد التطوير، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون أداء هذه العملة الجديدة على قائمة مثل قائمة فوربس.

من المحتمل ألا تتجاوز الدولار الأمريكي على الفور، لكن يتوقع الكثيرون أن تهدد مجموعة بريكس وعملتها الدولار الأمريكي.

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