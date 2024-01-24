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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير للدولار الأمريكي مع ارتفاع العملات الآسيوية والأوروبية

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الين وسط توقعات بأن السياسة النقدية المفرطة التيسير في اليابان ستنتهي قريبا، في حين ارتفع اليورو والجنيه الاسترليني واليوان الصيني أيضا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% إلى 103.14، ليعكس ارتفاع اليومين السابقين بنسبة 0.26%.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.69% مقابل العملة اليابانية إلى 147.36 يناً للدولار.

وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.36 بالمئة إلى 1.0893 دولار بعد تراجعه 0.27 بالمئة يوم الثلاثاء.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.39% إلى 1.2735 دولار.

وجاء ارتفاع الين في أعقاب عوائد السندات اليابانية، التي قفزت إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.

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وأمس، قال رئيس بنك اليابان، كازو أويدا، إن احتمالات تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي تتزايد تدريجيا، مما يزيد من التوقعات بأن البلاد قد تتخلى قريبا عن سياستها النقدية شديدة التساهل.

وقال راي أتريل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “لقد أعطت تعليقات يويدا السوق المزيد من الثقة في أن أبريل هو بالتأكيد تاريخ مباشر للخروج المحتمل من السياسة الحالية”.

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