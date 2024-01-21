إجراء غير مسبوق.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

تستعد مجموعة بريكس، وهي كتلة من الأسواق الناشئة الرائدة، لإطلاق سندات جديدة في الأسواق العالمية، بحيث تكون متاحة بالعملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية، اليوم الأحد، نقلا عن تقرير صادر عن موقع “وتشر جورو”، أن بنك بريكس، المعروف باسم بنك التنمية الجديد (NDB)، سيصدر قريبا سندات تسمى “سندات المهراجا” بقيمة 28 مليار دولار.

ولم يحدد موقع “وتشر جورو”، التاريخ الدقيق لإصدار السندات، لكنه قال إن الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بريكس، فلاديمير كازبيكوف، أعلن أن البنك ينتظر الموافقات من السلطات التنظيمية.

وستكون السندات الجديدة، بحسب الموقع، متاحة للحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين العاديين.

وستكون متاحة للشراء بالعملات المحلية في محاولة لتعزيزها وللمساعدة في تعزيز اقتصاداتها.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وتعد خطة إطلاق السندات جزءًا من مبادرات بريكس للتخلص من الدولار الأمريكي، حيث تمضي المجموعة قدمًا لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في محاولة لإصلاح الاقتصاد العالمي.

وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى أعضاء جدد وهم إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا.

وتعهد قادة مجموعة بريكس، في قمتهم الأخيرة أواخر عام 2023، بتعزيز استخدام العملات المحلية كوسيلة للتخلي عن الدولار الأمريكي، كما رفضوا بالإجماع استغلال الاقتصاد العالمي لأغراض سياسية.