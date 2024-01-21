عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء غير مسبوق.. مجموعة بريكس تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

تستعد مجموعة بريكس، وهي كتلة من الأسواق الناشئة الرائدة، لإطلاق سندات جديدة في الأسواق العالمية، بحيث تكون متاحة بالعملات المحلية بدلاً من الدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية، اليوم الأحد، نقلا عن تقرير صادر عن موقع “وتشر جورو”، أن بنك بريكس، المعروف باسم بنك التنمية الجديد (NDB)، سيصدر قريبا سندات تسمى “سندات المهراجا” بقيمة 28 مليار دولار.

ولم يحدد موقع “وتشر جورو”، التاريخ الدقيق لإصدار السندات، لكنه قال إن الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك بريكس، فلاديمير كازبيكوف، أعلن أن البنك ينتظر الموافقات من السلطات التنظيمية.

وستكون السندات الجديدة، بحسب الموقع، متاحة للحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين العاديين.

وستكون متاحة للشراء بالعملات المحلية في محاولة لتعزيزها وللمساعدة في تعزيز اقتصاداتها.

التخلي عن الدولار الأمريكي

وتعد خطة إطلاق السندات جزءًا من مبادرات بريكس للتخلص من الدولار الأمريكي، حيث تمضي المجموعة قدمًا لتقليل الاعتماد على العملة الأمريكية في محاولة لإصلاح الاقتصاد العالمي.

إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.. 3 دول تتفق على إطلاق عملة بريكس

روسيا تكشف عن 30 دولة ترغب في الانضمام لـ مجموعة بريكس

وتتكون مجموعة بريكس من البرازيل والصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى أعضاء جدد وهم إيران والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا.

وتعهد قادة مجموعة بريكس، في قمتهم الأخيرة أواخر عام 2023، بتعزيز استخدام العملات المحلية كوسيلة للتخلي عن الدولار الأمريكي، كما رفضوا بالإجماع استغلال الاقتصاد العالمي لأغراض سياسية.

مجموعة بريكس الدولار الدولار الأمريكى بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد بواقعة طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز.. هل سيعود الثنائي؟

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

240 مليار جنيه هدية للمصريين| «المالية»: زيادة في مرتبات الموظفين مع بداية 2024

قرار عاجل في أكبر قضية فساد بمطار القاهرة .. خاص

الأرصاد تنشر خريطة الأمطار.. تحذير من منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

قرار عاجل في دعوى مرتضى منصور ضد برنامج رياضي شهير

عواصف رملية خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

"المقاومة الإسلامية" تقصف قاعدتي الشدادي وحقل العمر للقوات الأمريكية في سوريا

وسط تصاعد التوترات.. باكستان تلقي القبض علي جاسوس يعمل لصالح إيران

الحرس الثوري يجهز صواريخه.. تحذير عاجل من إيران لـ إسرائيل

أمريكا: نريد من إسرائيل أن تقاتل قادة حماس

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطين والتواجد الإسرائيلي في غزة

بسبب لافتة"لا علاقة لنا بإسرائيل"..الحوثيون يسمحون لـ64 سفينة بعبور البحر الأحمر بأمان

وزير دفاع إسرائيل يعلن توسيع الهجوم البري في خان يونس

إطلاق نار عشوائي في إسطنبول يسفر عن إصابات

ترشيحاتنا

3 نساء يحرم عليك طلاقهن.. أحسن إليهن ولا تغضبهن

تصريحات صادمة.. غضب أوروبي من إسرائيل بسبب نتنياهو

التعدي على القيم.. مفاجأة غير سعيدة لزوجة اللاعب صلاح محسن |بالمستندات

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقـ تل اثنين من جنوده في معارك غزة

لسنة أولي سواقة.. عربية BYD سعرها 160 ألف جنيه

هآرتس العبرية: الجيش الإسرائيلي لن ينجح في تدمير أنفاق غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكمام غريبة.. أسماء جلال تثير الجدل بفستان في joy awards

السر في أمه.. تصرف صادم من تركي أنهى حياة والده بطريقة بشعة

بعد ظهورها الجريء.. سعر فستان درة في joy awards يصدم الجمهور| شاهد

فستان جريء.. ريم مصطفى تستعرض رشاقتها بحفل joy awards

فيديو

ليلى علوي: واخدة بريك من الدراما عشان عايزة سينما أكتر |خاص

التراويح والتهجد والاعتكاف.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلوات بالمساجد في رمضان

انفصل عن زوجته.. رد صلاح محسن على اتهامه بالخيانة وتسريب محادثات فاضحة

توجيهات رئاسية.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

اﻟﻤﺰﻳﺪ