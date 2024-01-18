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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن 30 دولة ترغب في الانضمام لـ مجموعة بريكس

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن ما يقرب من 30 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وفي معرض مناقشة نتائج الدبلوماسية الروسية في عام 2023، لفت لافروف إلى أن أحد أهم الخطوات نحو تعزيز المكانة العالمية لدول بريكس هو قرار توسيع مجموعة الاقتصادات الناشئة.

أعلنت مجموعة بريكس رسميا عن ضم دول أعضاء جديدة في قمتها عام 2023، وهو ما يمثل أول توسع لها منذ انضمام جنوب أفريقيا في عام 2010.

وبالإضافة إلى الأعضاء المؤسسين وهم البرازيل وروسيا والهند والصين، تضم المجموعة الآن أيضا مصر وإثيوبيا وإيران، والإمارات العربية المتحدة.

في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تقارير إعلامية أيضا إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، قد انضمت إلى مجموعة بريكس.

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ورفضت الرياض في وقت لاحق هذه التقارير، موضحة أنه على الرغم من تلقيها دعوة لحضور مجموعة بريكس، إلا أنها لم تقرر بعد الانضمام رسميا إلى المنظمة.

وقد أعربت مجموعة من الدول الأخرى عن رغبتها في الانضمام إلى عضوية مجموعة بريكس، بما في ذلك فنزويلا، وتايلاند، والسنغال، وكوبا، وكازاخستان، وبيلاروسيا، والبحرين، وباكستان، وجميعها قدمت طلبات الانضمام رسميا.

كما أعربت دول أخرى مثل سوريا وتركيا ونيكاراغوا وإندونيسيا وزيمبابوي عن اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة ولكنها لم تقدم بعد طلبات انضمام رسمية.

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