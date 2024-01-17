الأرجنتين ترفض الانضمام إلى مجموعة بريكس .. تفاصيل

قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية، ديانا موندينو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأرجنتينية الجديدة رفضت دعوة للانضمام لمجموعة بريكس، لافتة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية هي بالفعل شريك تجاري لجميع الأعضاء الرئيسيين وجميع الأعضاء الجدد في المجموعة.

وقالت موندينو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “رفضت الأرجنتين دعوة للانضمام إلى بريكس.. لقد درسنا هذه القضية كثيرًا ورأينا أن هذه ليست قضية اقتصادية بقدر ما هي مسألة توافق سياسي، والأرجنتين ملتزمة بالحفاظ على المسافة المتساوية والتعددية”.

وأضافت: “من وجهة نظر تجارية، فإن الانضمام إلى مجموعة بريكس لن يجلب شيئاً للبلاد: الأرجنتين تتاجر بالفعل بشكل ممتاز مع جميع دول الكتلة، بما في ذلك أعضائها الجدد”.