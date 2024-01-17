عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرجنتين ترفض الانضمام إلى مجموعة بريكس .. تفاصيل

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية، ديانا موندينو، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأرجنتينية الجديدة رفضت دعوة للانضمام لمجموعة بريكس، لافتة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية هي بالفعل شريك تجاري لجميع الأعضاء الرئيسيين وجميع الأعضاء الجدد في المجموعة.

وقالت موندينو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “رفضت الأرجنتين دعوة للانضمام إلى بريكس.. لقد درسنا هذه القضية كثيرًا ورأينا أن هذه ليست قضية اقتصادية بقدر ما هي مسألة توافق سياسي، والأرجنتين ملتزمة بالحفاظ على المسافة المتساوية والتعددية”.

وأضافت: “من وجهة نظر تجارية، فإن الانضمام إلى مجموعة بريكس لن يجلب شيئاً للبلاد: الأرجنتين تتاجر بالفعل بشكل ممتاز مع جميع دول الكتلة، بما في ذلك أعضائها الجدد”.

رئيس الأرجنتين أول زعيم في أمريكا اللاتينية يزور إسرائيل منذ بدء الحرب

الأرجنتين تطالب بريطانيا بإعادة جزر فوكلاند

بريكس مجموعة بريكس الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

موضوعات متعلقة

تحذير خطير من رئيس الأركان الإسرائيلي بشأن اقتراب اندلاع حرب جديدة

أول تحرك رسمي من المعارضة الإسرائيلية لحجب الثقة عن حكومة نتنياهو

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم البريج

بيان عاجل من الحكومة اليمنية بعد إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية

مجلس الحرب الإسرائيلي يعلن الهدف الرئيسي من العدوان على غزة

نتنياهو يدرس ضم لابيد وليبرمان إلى الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيلي

روسيا تكشف عن أولوياتها مع حماس

قلق أمريكي من إدارة إسرائيل للحرب على غزة

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

الخارجية الأمريكية: طائرة بلينكن تعرضت لمشكلة فنية في زيوريخ

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

الكاميرات تفضح مرض ترامب مرشح المستقبل الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ