الأرجنتين تطالب بريطانيا بإعادة جزر فوكلاند

دعت السلطات الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، بريطانيا إلى إعادة جزر فوكلاند (مالفيناس) وعرضت التفاوض بشأن هذه القضية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة خارجية الأرجنتينية، أن “الأرجنتين حكومة وشعبا يؤكدان من جديد حقوقهما المشروعة وغير القابلة للتصرف في السيادة على جزر مالفيناس وجورجيا الجنوبية وساندويتش الجنوبية والمناطق البحرية المحيطة بها، بعد مرور 191 عاما على الاحتلال غير المشروع”.

وأضاف البيان: “تكرر الحكومة استعدادها لاستئناف المفاوضات الثنائية لإيجاد حل للنزاع على السيادة وفقا لأحكام قرارات الجمعية العامة ذات الصلة”.