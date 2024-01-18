رد قوي من روسيا على قرار الأرجنتين رفض الانضمام لـ مجموعة بريكس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن روسيا لا تنظر إلى قرار الأرجنتين على أنه رفض للانضمام إلى مجموعة بريكس، ولكن على أنه عدم استعداد للانضمام إلى المجموعة في الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا قرار سيادي للبلاد.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي: “بالنسبة لبيان الأرجنتين، فهذا قرار سيادي لدولة تمت دعوتها للانضمام إلى مجموعة بريكس.. كانت الدعوة في ظل الحكومة السابقة، الرئيس السابق. وعندما تم إرسال هذه الدعوة إليهم، قال الرئيس القرار سيتخذه الرئيس الجديد بعد الانتخابات، وكان الجميع يعلم ذلك”.

وتابع: “لقد اتخذوا هذا القرار.. هذا ليس رفضًا للانضمام، وهذا تفسير لماذا ليسوا مستعدين لذلك الآن.. هكذا نظرنا للقرار. أعتقد أنه عندما تعتاد حكومة الرئيس ميلي على ذلك وتنهض بسرعة، عندها سيكونون قادرين في النهاية على تحديد موقفهم بمزيد من الأسباب”.

وأمس، قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية، ديانا موندينو، إن الحكومة الأرجنتينية الجديدة رفضت دعوة للانضمام لمجموعة بريكس، لافتة إلى أن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية هي بالفعل شريك تجاري لجميع الأعضاء الرئيسيين وجميع الأعضاء الجدد في المجموعة.

وقالت موندينو، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “رفضت الأرجنتين دعوة للانضمام إلى بريكس.. لقد درسنا هذه القضية كثيرًا ورأينا أن هذه ليست قضية اقتصادية بقدر ما هي مسألة توافق سياسي، والأرجنتين ملتزمة بالحفاظ على المسافة المتساوية والتعددية”.

وأضافت: “من وجهة نظر تجارية، فإن الانضمام إلى مجموعة بريكس لن يجلب شيئاً للبلاد: الأرجنتين تتاجر بالفعل بشكل ممتاز مع جميع دول الكتلة، بما في ذلك أعضائها الجدد”.