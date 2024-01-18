إنهاء هيمنة الدولار الأمريكي.. 3 دول تتفق على إطلاق عملة بريكس

اتفقت 3 دول على إطلاق عملة بريكس لتحدي الدولار الأمريكي؛ مما يعزز من احتمالية أن تصبح عملة بريكس الجديدة حقيقة واقعة قريبًا، حيث تتطلع مجموعة بريكس إلى استبدال الدولار بعملة جديدة لإنشاء نظام عالمي جديد.

وتعمل المجموعة على إقناع الدول النامية في آسيا، وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية بالتخلي عن الدولار الأمريكي واحتضان العالم المالي الذي سيتغير قريباً.

ثلاث دول من مجموعة بريكس تتفق على إطلاق عملة جديدة واستبدال الدولار الأمريكي

وأكد المستشار للرئيس فلاديمير بوتين والخبير الاقتصادي الذي تحول إلى سياسي، سيرجي جلازييف، أن العملة الجديدة قيد الإعداد وأنها ”جاهزة تقريبًا”.

وأوضح أن ثلاثاً من الدول الخمس المؤسسة الأصلية وافقت على إطلاق العملة الجديدة.

وشدد "جلازييف"، على أن الهند والصين فقط لم تعطيا موافقتهما بعد على تشكيل عملة جديدة.

وقال إن التحالف لن يمضي قدما إلا بعد موافقة الأعضاء الآخرين والتوصل إلى توافق في الآراء.

وأضاف السياسي الروسي: “لإطلاق هذه العملة، نحتاج إلى موافقة سياسية من دول البريكس. صرح سيرجي جالزييف بأن ثلاثة منهم أعربوا بالفعل عن دعمهم للفكرة ننتظر رد فعل الصين والهند”.