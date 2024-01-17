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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنهاء الهيمنة.. اليوان يوجه ضربة غير مسبوقة لـ الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الأربعاء، أن حجم تداول بورصة موسكو بـ اليوان الصيني تجاوز حجم الدولار الأمريكي في عام 2023، حيث تتبع موسكو استراتيجية التخلي عن الدولار في مواجهة العقوبات الغربية على نظامها المالي.

أصبحت موسكو تعتمد بشكل متزايد على بكين والشراكة "بلا حدود" بين البلدين، بعد زيادة إمدادات الطاقة إلى الصين وزيادة مشتريات السلع الصينية من السيارات إلى الهواتف الذكية حيث غادرت العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية السوق الروسية بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا.

شكلت تجارة اليوان ما يقرب من 42 ٪ من جميع العملات الأجنبية المتداولة في بورصة موسكو مع حجم في عام 2023 أكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي إلى 34.15 تريليون روبل (391.5 مليار دولار)، حسبما ذكرت “كوميرسانت” نقلا عن بيانات بورصة موسكو.

وبلغت حصة الدولار الأمريكي 39.5 ٪، بحجم 32.49 تريليون روبل، انخفاضا من 49.90 تريليون روبل في عام 2022 وحصة تزيد عن 63٪. استحوذ تداول اليوان على حصة 13٪ في عام 2022.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “إزفستيا” الروسية، نقلا عن مصدر في الصناعة الروسية، أن مستوردي الإلكترونيات الروس تخلوا بشكل شبه كامل عن الدولار الأمريكي واليورو في التسويات مع البائعين والموزعين الأجانب.

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وحسب الصحيفة الروسية، قال مدير إحدى شركات تصنيع الإلكترونيات في روسيا، إن “ جميع المشتريات تقريبًا في عام 2023 تم دفع ثمنها باليوان الصيني والروبية الهندية، وكذلك بالعملات الوطنية للدول النامية الأخرى”.

وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، للصحيفة الروسية، إن استبدال الدولار بعملات أخرى يوفر عددًا من المزايا.

استخدام 5 عملات بينهم عملة دولة عربية

وأضاف: “في الوقت الحالي، 99% من الحالات، نستخدم فيها الروبل واليوان والدرهم الاماراتي والوون ودونج”، منوها بأن مثل هذه الصفقات لا تشكل 'أي مخاطر لتتبع الشحنات، وتضمن التداول السريع للعملة، وتجعل من الممكن تقليل عدد الوسطاء أثناء عمليات التسليم واستبعاد مشاركة البنوك المراسلة من الدول غير الصديقة.

اليوان الصيني الدولار الأمريكى روسيا الدولار

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