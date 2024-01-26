فيوتشر يعلن عن مفاجأة فى رغبة انتقال نجم الأهلي السابق للزمالك

كشف علاء ميهوب، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، أن ناصر ماهر، لاعب الاهلي والسابق وصانع ألعاب فيوتشر الحالي، يرغب في الانتقال لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال علاء ميهوب، في تصريحات تلفزيونية "ناصر ماهر، عايز روح نادي الزمالك وخوض تجربة جديدة".

وأضاف:" الدكتور وليد دعبس، مالك نادي فيوتشر، ليس لديه مانع في رحيل ناصر ماهر، إلى الزمالك ولكن يجب أن يستفيد النادي من وراء رحيله".



وكان مسؤولو نادي الزمالك توصلوا في الأيام الماضية مع ناصر ماهر، على كافة التفاصيل الخاصة بانضمامه للفريق، ويتبقى حسم المفاوضات مع إدارة فيوتشر.

