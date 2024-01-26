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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمانية إيطالية: قرار محكمة العدل الدولية خطوة على الطريق الصحيح.. فيديو

محكمة العدل
محكمة العدل

أكدت ستيفانيا أسكاري النائبة بالبرلمان الإيطالي، أنّ قرار محكمة العدل الدولية خطوة أولى على الطريق الصحيح ويحتاج إلى ضغط دولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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خبير دولي: مصر تطلعت لقرار فوري بوقف إطلاق النار من محكمة العدل

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مكان للموت واليأس| أول رد من حماس على قرار محكمة العدل الدولية.. وإسرائيل: "محاولة دنيئة"

وأضافت: «لا بد من تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتجنب قصف المدنيين، وعلى المنظمات الدولية والأممية التدخل من إجل إحلال السلام».

 

وتابعت: على إسرائيل التزام القوانين الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما يجب إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية الغذائية والصحية إلى الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات ضد إسرائيل وإقامة مؤتمر دولي لوقف جرائم القتل الجماعي في غزة.

 

وأكملت: القوانين الدولية لا تحث على مهاجمة الجامعات والمساجد والكنائس والمنشآت المدنية، وإسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق آلاف الفلسطينيين في غزة لا يمكن إنكارها.

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