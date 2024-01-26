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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة ردا على تصريحات نتنياهو بشأن "العدل الدولية": ماحدش ضغطه يعلى

بسمة وهبة
بسمة وهبة

سخرت الإعلامية بسمة وهبة، من تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أعلن فيها رفض قرارات محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، حيث قال "سنواصل الدفاع عن أنفسنا وفق للقانون الدولي.. امسكوا نفسكم ومحدش ضغطه يعلى من الرد ده".

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وأضافت "بسمة وهبة"، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما القانون الدولي الذي تريد الالتزام به؟ أنت مجرم حرب وقاتل، فقد قتلت حتى الآن أكثر من 30 ألف نفس فلسطينية، كبار وصغار وشباب وأطفال ورضع".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة، "أنت تقتل بشكل أكبر الأطفال، لأنه الجيل القادم وكل ذلك مخطط وممنهج، ثم تتحدث في نهاية المطاف عن التزامك بالقانون الدولي.. أنت أمام محكمة العدل الدولية، لماذا لا تعترف بها؟ ولمذا أرسلت فريق دفاع من إسرائيل حتى تدافع عنك".

وواصل: "نحن أمام حدث تاريخي، لأن إسرائيلي ترتكب الجرائم ضد الفلسطينيين والقضاء الدولي لم يصدر أي بيانات أو قرارات، لكن إسرائيل الآن أصبحت تحاكم في محكمة العدل الدولية، وما يحدث الآن انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية ولعشب فلسطين الصامد والعرب". 


 

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