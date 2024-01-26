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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الخطيب حضرها| بسمة وهبة تكشف عن مناقشة لعائلة العامري فاروق قبل وفاته بلحظات

بسمة وهبة
بسمة وهبة

تقدمت الإعلامية بسمة وهبة، بخالص العزاء لأسرة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي بعدما أعلن النادي وفاته اليوم الجمعة، كما تقدمت بالعزاء للأهلي وأسرته وجمهوره وكل محبي الراحل.

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وقالت بسمة وهبة، خلال حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "البقاء لله، وتغمده الله في رحمته وخالص العزاء لأسرته، فقد كان على أجهزة التنفس الصناعي حيث توقفت أجهزة الجسم كلها عدا القلب".

وأضافت بسمة وهبة، أن "حتى الأمس، كان قلبه ينبض، وكان هناك خلاف بين الأسرة والمقربين بخصوص إمكانية رفعه من الأجهزة وإعلان وفاته رسميًا أم أنه كان مازال حيا ويجب أن يتلقى العلاج حتى آخر لحظة، وحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هذا النقاش".

وتابعت: "تم الاتفاق على أن الأطباء هم من سيحسمون المسألة، فتم إحضار طبيب عام وطبيب قلب وكشفا عليه وأكدا أن القلب مازال ينبض، وكل ذلك كان بالأمس، وقررت الأسرة بأنها ستتركه يتلقى العلاج" قبل إعلان وفاته رسميا. 
 

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